Saronno rievoca Sant’Antonio | folla e tradizione nel corteo storico per le vie della città – VIDEO

A Saronno, si è svolta la tradizionale rievocazione storica dedicata a Sant’Antonio, coinvolgendo numerosa partecipazione della comunità. Il corteo ha attraversato le vie della città, rivivendo momenti di tradizione e devozione. Un evento che conferma l’importanza della memoria storica e delle radici culturali locali, riunendo residenti e visitatori in un clima di rispetto e partecipazione.

Sant’Antonio a Saronno, un pomeriggio di storia, devozione e partecipazione, Oggi pomeriggio Saronno è tornata indietro nel tempo con la tradizionale rievocazione storica dedicata a Sant’Antonio, appuntamento molto sentito dalla comunità locale. Il corteo è partito alle 15.30 dal quartiere Prealpi, attraversando le vie centrali della città e attirando fin da subito l’attenzione di numerosi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Saronno rievoca Sant’Antonio: folla e tradizione nel corteo storico per le vie della città – VIDEO Leggi anche: Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv, corteo si muove per le vie della città Leggi anche: Favara, al via le novene di Natale: musica e tradizione nelle vie della città

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.