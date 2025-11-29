Fano (Pesaro e Urbino) sabato 29 novembre 2025 - Oggi Fano entra ufficialmente nel cuore del Natale. Dalle 17 il Pincio diventerà il fulcro della festa: la pista di pattinaggio già pronta, l’atmosfera fiabesca e l’arrivo di Babbo Natale in persona daranno il via alle celebrazioni. Ma l’evento di quest’anno ha un protagonista in più: Madame Opera, alta quasi quattro metri, avvolta di luce, capace di incantare con la sua voce. Sarà lei lo spettacolo nello spettacolo. Con “Note di Natale”, lo show itinerante che accenderà il centro storico, la dama luminosa canterà circondata dai ballerini della NL Academy, trasformando l’inaugurazione in una performance a cielo aperto che promette di lasciare a bocca aperta bambini e adulti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano accende il Natale: Madame Opera, luci, alberi e spettacolo a cielo aperto