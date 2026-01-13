La sovranità alimentare tradita | Mercosur il voto italiano la complicità della Coldiretti silente e ambigua le proteste postume per non perdere il consenso degli associati

L’approvazione italiana dell’accordo Mercosur segna un passo importante verso l’apertura alle importazioni di alimenti a basso costo, con ripercussioni sulla sovranità alimentare. Mentre Coldiretti resta in silenzio e le proteste arrivano in ritardo, i redditi degli agricoltori sono sotto pressione e le filiere tradizionali si indeboliscono. Questa decisione solleva interrogativi sulla coerenza e sulla rappresentanza del settore agricolo italiano.

