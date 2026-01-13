La Sanità a Fratelli d' Italia? Sbardella | Disponibili se ci viene proposta Iacolino andrà a Messina
Luca Sbardella, commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, ha dichiarato che il partito è disponibile a valutare una proposta per l’assessorato alla Sanità, senza rivendicarne un ruolo specifico. Ha inoltre annunciato che Iacolino si trasferirà a Messina. La posizione di Fratelli d’Italia si mantiene aperta a eventuali opportunità, mantenendo un atteggiamento di disponibilità e dialogo nel contesto politico regionale.
"Non rivendichiamo l'assessorato alla Sanità, ma se ci venisse proposto saremmo disponibili". Luca Sbardella, commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, dosa le parole. Tuttavia è evidente che, nel confronto in seno alla maggioranza sul rimpasto, il partito di Giorgia Meloni non farà sconti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
