La Sanità a Fratelli d' Italia? Sbardella | Disponibili se ci viene proposta Iacolino andrà a Messina

Luca Sbardella, commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, ha dichiarato che il partito è disponibile a valutare una proposta per l’assessorato alla Sanità, senza rivendicarne un ruolo specifico. Ha inoltre annunciato che Iacolino si trasferirà a Messina. La posizione di Fratelli d’Italia si mantiene aperta a eventuali opportunità, mantenendo un atteggiamento di disponibilità e dialogo nel contesto politico regionale.

È partita l’offensiva di Fratelli d’Italia. Che, lancia in resta, punta alla Sanità regionale. E potrebbe rinunciare alla delega al Turismo. - facebook.com facebook

