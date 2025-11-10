Agricoltura e sanità | le priorità di Fratelli d' Italia per la giunta regionale

Veronasera.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d’Italia si prepara ad assumere un ruolo di primo piano nella prossima giunta regionale del Veneto, in caso di vittoria del centrodestra. Come anticipato dal senatore Luca De Carlo, il partito guiderà assessorati chiave, tra cui spiccano l’agricoltura e la sanità. E i candidati veronesi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

