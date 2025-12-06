Il primo giorno di Atreju La protagonista è Schlein anche se non ci andrà
Roma, 6 dicembre 2025 – I ministri, il sindaco, il ‘bullometro’, il pantheon e, ancora, il mancato confronto tra la premier e la segretaria dem. Ci sono tutti questi ingredienti nel primo giorno di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia che si è aperta ieri – e proseguirà fino al 14 dicembre – ai giardini di Castel Sant’Angelo a Roma. A tagliare il nastro, tricolore, il capo della segreteria politica Arianna Meloni, molti parlamentari di Camera e Senato, i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan e vari ministri, tra cui Adolfo Urso ed Eugenia Roccella. E poi il sindaco, il dem Roberto Gualtieri, “doverosamente” presente “perché rappresentante di tutte le romane e i romani” e anche perché in “una democrazia matura” “le istituzioni collaborano”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
