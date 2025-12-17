Alle prime luci dell’alba, Formiche.net ha preso parte a una conferenza stampa virtuale con il sottosegretario di Stato americano Jacob Helberg. Durante l’incontro, si è discusso della recente iniziativa statunitense sull’intelligenza artificiale, un progetto di grande rilievo che promette di ridefinire gli standard globali in questo settore strategico.

© Formiche.net - Pax Silica, il sottosegretario Helberg spiega la super iniziativa Usa sull’AI

Alle quattro del mattino di martedì, Formiche.net ha avuto l’opportunità di partecipare a una virtual press conference ristretta con il sottosegretario di Stato per gli Affari economici degli Stati Uniti, Jacob Helberg. L’occasione è stata la presentazione della Pax Silica Initiative, una delle iniziative più significative dell’amministrazione Trump per la riorganizzazione delle catene del valore tecnologiche globali. In poche parole, Helberg ha delineato la Pax Silica come un’architettura strategica in cui gli Stati Uniti stanno riorientando i propri alleati dell’Indo-Pacifico attorno a infrastrutture essenziali per l’era dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Formiche.net

Leggi anche: Il Quarto ponte che divide Lecco: su una sponda il sindaco, sull’altra il sottosegretario. Per Gattinoni “un’opera inutile”

Leggi anche: Puliamo il Mondo. Polverone sull’iniziativa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Gli Stati Uniti lanciano Pax Silica: iniziativa globale per la sicurezza della catena di fornitura dell'IA; Usa: semiconduttori, annunciato il lancio dell’alleanza “Pax Silica” per le catene di fornitura.

Pax Silica, il sottosegretario Helberg spiega la super iniziativa Usa sull’AI - net ha avuto l’opportunità di partecipare a una virtual press conference ristretta con il sottosegretario di Stato per gli Affari economici degli Stati U ... formiche.net