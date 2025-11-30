Usa India e Cina | perché il Grande Gioco delle Terre Rare passa dalla guerra in Myanmar

Nelle ultime settimane il Myanmar ha fatto parlare di sé per tre ragioni. La prima riguarda la guerra civile che dal 2021 continua a devastare il Paese: le forze governative stanno strappando al controllo dei ribelli svariate città e autostrade strategiche. La seconda notizia viene dagli Stati Uniti, dove l’ amministrazione Trump ha annunciato che interromperà presto lo status legale temporaneo per i cittadini birmani negli Usa. Cosa significa? Semplice: citando le elezioni pianificate per la fine di dicembre dalla giunta militare come segnale di miglioramento, il governo statunitense ritiene che queste persone possono tranquillamente tornare in sicurezza nella loro terra di origine. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Usa, India e Cina: perché il Grande Gioco delle Terre Rare passa dalla guerra in Myanmar

