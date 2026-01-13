La prima vigilia di Arbeloa | Il bel gioco? Al Real Madrid conta vincere lo so

In occasione della prima vigilia di Arbeloa come allenatore del Real Madrid, si è svolta una conferenza stampa inaspettata. Originariamente prevista come un incontro informativo, si è trasformata in un momento di presentazione ufficiale, segnando l’ingresso di Arbeloa nel ruolo di guida tecnica del club. Durante l’evento, l’ex calciatore ha sottolineato che, nel suo approccio, l’obiettivo principale rimane sempre vincere, anche se il bel gioco rappresenta un valore secondario.

Quella che doveva essere una conferenza stampa ordinaria alla vigilia della Coppa del Re si è trasformata, di fatto, nell’investitura di Álvaro Arbeloa come nuovo allenatore del Real Madrid. Il club blanco ha scelto l’ex tecnico del Castilla per raccogliere l’eredità di Xabi Alonso, esonerato dopo appena sette mesi sulla panchina merengue. Arbeloa, 42 anni, farà il suo debutto ufficiale domani (mercoledì) in trasferta nella sfida di Coppa del Re contro l’Albacete. Nel primo incontro con i media ha preferito evitare riferimenti tattici, concentrandosi invece sull’identità e sulle ambizioni del Real Madrid: “Qui conta vincere, vincere e tornare a vincere”, ha dichiarato, andando dritto al cuore del madridismo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

