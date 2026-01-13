La prigionia di Burlò | Dormito per terra con gli scarafaggi Mai saputo perché ero dentro

Due italiani, liberati a Caracas e rientrati in Italia con un volo di Stato, raccontano la loro esperienza di prigionia. Sottoposti a condizioni difficili, hanno trascorso notti dormendo per terra tra insetti, senza conoscere i motivi del loro arresto. La vicenda evidenzia le sfide delle detenzioni all’estero e l’importanza di processi trasparenti e rispettosi dei diritti.

Roma, 13 settembre – È la fine di un incubo per i due italiani rilasciati a Caracas e rientrati oggi in Italia con un volo di Stato. Un’odissea durata 14 mesi: dalla scomparsa improvvisa dai ‘radar’ delle famiglie all’incarcerazione senza processo o un vero capo d’accusa. È la storia del cooperante veneziano Alberto Trentini, che ha passato in cella “423 giorni interminabili”, e dell’imprenditore torinese Mario Burlò, accusato di terrorismo senza prove. A raccontare il calvario fatto di "violenze psicologiche” e condizioni disumane nel carcere venezuelano è proprio Burlò. E lo fa ripercorrendo la vicenda dall’inizio: “Non ho mai conosciuto l'accusa nei miei confronti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

