Omicidio Mattarella Contrada | Mai saputo del guanto con Piritore mai stati amici
(Adnkronos) – "In 45 anni, da quando è stato ucciso Piersanti Mattarella, non ho mai sentito parlare di questo guanto. Mai. Glielo posso assicurare". A parlare con l'Adnkronos è Bruno Contrada, l'ex numero 2 del Sisde, che il 6 gennaio del 1980, quando fu ucciso il presidente della Regione, era a capo della Squadra mobile .
