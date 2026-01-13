La preside | la bravura di Luisa Ranieri ha la meglio su tutto il resto ma non paragoniamola a Sabrina Ferilli

La nuova fiction di Rai1, ispirata alla storia di Eugenia Carfora, si distingue per la prova attoriale di Luisa Ranieri, che dimostra grande competenza e sensibilità. Pur suscitando interesse e apprezzamenti, è importante evitare paragoni diretti con altre interpreti come Sabrina Ferilli, per apprezzare appieno l’unicità di questa produzione e il suo valore narrativo.

La Preside, tutti pazzi per Luisa Ranieri. Ovazione sui social: "Brava da togliere il fiato" - Web in delirio per la fiction Rai che racconta la storia di Eugenia Carfora. libero.it

La Preside , sulla Rai la serie con Luisa Ranieri ci insegna la lezione di Eugenia Carfora: la scuola può salvare una vita - La Preside su Rai 1 porta sullo schermo una vicenda potente e attuale che restituisce valore al ruolo della scuola come presidio di legalità, speranza e futuro ... vogue.it

La Preside debutta alla grande con quasi 5 milioni di telespettatori e il 27% di share. Luisa Ranieri vince la serata degli ascolti tv e si conferma uno dei volti più vincenti e amati delle fiction Rai. Un successo tutto meritato. Quando la bellezza e la bravura si in - facebook.com facebook

La Preside parte alla grande con più di 4 milioni di telespettatori e il 27% di share. Luisa Ranieri si conferma uno dei volti più forti delle fiction Rai. Tutto meritato. Quando la bellezza e la bravura si incontrano #LaPreside #AscoltiTv #LuisaRanieri x.com

