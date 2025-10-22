Su Rai 1 La Preside | tutto sulla fiction con Luisa Ranieri ispirata a Eugenia Carfora la donna che ha cambiato Caivano

News tv. – «Sono malata di scuola». Basta questa frase per raccontare l’anima di una donna che ha trasformato una periferia difficile in un presidio di speranza. Ma dietro quelle parole c’è molto di più: una missione, una visione e un amore che diventano presto racconto televisivo. La storia di Eugenia Carfora, dirigente dell’Istituto Morano di Caivano, diventa una fiction Rai con protagonista Luisa Ranieri, in onda all’inizio del 2026. La serie, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, promette di emozionare e scuotere, raccontando la forza di una donna che da anni combatte per restituire ai suoi studenti un futuro possibile. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Su Rai 1 “La Preside”: tutto sulla fiction con Luisa Ranieri ispirata a Eugenia Carfora, la donna che ha cambiato Caivano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Luisa Ranieri è la preside di Caivano: "Una donna che ha sfidato tutto e tutti per i suoi ragazzi" - facebook.com Vai su Facebook

Tutto a posto, stasera su Rai 1 il film con Michele Di Mauro e Giulia Fazzini: trama, cast e curiosità - Per la collana "Purché finisca bene", questa sera andrà in onda il film "Tutto a posto", prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction. ilmessaggero.it scrive

Il film affronta con leggerezza e profondità i temi della solitudine, dell’ascolto e della capacità di aprirsi agli altri e di amare - Per la prima serata di oggi, lunedì 22 settembre, Rai 1 ha deciso di puntare tutto sulla commedia sentimentale Tutto a posto, un film tv della collana Purché finisca bene che va in onda su Rai 1 dal ... Scrive gazzetta.it

Tutto a Posto stasera su Rai 1: trama e cast della commedia romantica del ciclo ‘Purché finisca bene' - A Reggio Calabria, Francesco, un professore di mezza età rimasto cieco, vive isolato e con atteggiamento sprezzante dopo che la moglie lo ha lasciato e la figlia Maria è partita per Londra. Da movieplayer.it