fiorello show a la pennicanza prima puntata del 2026 videochiamate con sorrentino e amadeus

Nella prima puntata del 2026 di La Pennicanza, Fiorello conduce con dialoghi in diretta via videochiamata con Sorrentino e Amadeus. La trasmissione propone un confronto sereno su temi attuali, tra ironie e analisi sui palinsesti Rai-Mediaset e l’attualità politica. Un approfondimento che unisce leggerezza e riflessione, mantenendo un tono sobrio e informativo.

Torna La Pennicanza: prima puntata del 2026 per il programma di Fiorello e Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 con la consueta comicità, l'improvvisazione e un ritmo serrato, anche nel nuovo anno. La puntata non si poteva non aprire con una risposta alla battuta dei giorni scorsi di Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio, nel corso della recente conferenza stampa di inizio anno, ha dichiarato infatti di 'voler lavorare con Fiorello'.

