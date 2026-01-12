Fiorello show a La Pennicanza prima puntata del 2026 videochiamate con Sorrentino e Amadeus
Nella prima puntata del 2026 di La Pennicanza, Fiorello conduce con dialoghi in diretta via videochiamata con Sorrentino e Amadeus. La trasmissione propone un confronto sereno su temi attuali, tra ironie e analisi sui palinsesti Rai-Mediaset e l’attualità politica. Un approfondimento che unisce leggerezza e riflessione, mantenendo un tono sobrio e informativo.
Nella prima puntata del 2026 de La Pennicanza, è Fiorello show con videochiamate in diretta con Paolo Sorrentino e Amadeus, ironia su Meloni e i palinsesti Rai-Mediaset. Torna La Pennicanza: prima puntata del 2026 per il programma di Fiorello e Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 con la consueta comicità, l’improvvisazione e un ritmo serrato, anche nel nuovo anno. La puntata non si poteva non aprire con una risposta alla battuta dei giorni scorsi di Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio, nel corso della recente conferenza stampa di inizio anno, ha dichiarato infatti di ‘voler lavorare con Fiorello’. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
