Sandokan ovunque! | Fiorello ironizza sulla mania Rai nella nuova puntata de La Pennicanza
“La Pennicanza” continua a far sorridere il pubblico ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 13:45, con 45 minuti di improvvisazione, satira e ironia tagliente. Fiorello e Fabrizio Biggio si confermano una coppia vincente, sempre pronta a giocare con l’attualità e con il mondo dello spettacolo. Fiorello apre “La Pennicanza” vestito da Sandokan. Nella puntata di oggi Fiorello ha fatto il suo ingresso in scena vestito da Sandokan, e la parodia è partita subito: “Ieri ha fatto il 90%! I vertici Rai sono andati da Salgari a defibrillarlo per far scrivere altre storie! Can Yaman ha perso 10 kg, lavora 16 ore al giorno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
News recenti che potrebbero piacerti
Alla Pennicanza colpo di scena! Oggi il nostro Fiorello, in piena forma, ha scherzato sul debutto della nuova serie Sandokan dicendo che Can Yaman gli ha rubato il posto! Tra un sorriso e una frecciata affettuosa, lo showman ha ricordato a tutti che, pri - facebook.com Vai su Facebook
“Sandokan ovunque!”: Fiorello ironizza sulla mania Rai nella nuova puntata de La Pennicanza - Nella puntata di oggi Fiorello ha fatto il suo ingresso in scena vestito da Sandokan, e la parodia è partita subito. Riporta superguidatv.it
Fiorello vestito da Sandokan: “Can Yaman mette in crisi la mia eterosessualità, i vertici Rai stanno defibrillando Salgari” - Lo showman consacra il successo della serie: “Sono ventidue anni che vediamo repliche di Montalbano, ora vedremo ... Secondo fanpage.it