“La Pennicanza” continua a far sorridere il pubblico ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 13:45, con 45 minuti di improvvisazione, satira e ironia tagliente. Fiorello e Fabrizio Biggio si confermano una coppia vincente, sempre pronta a giocare con l’attualità e con il mondo dello spettacolo. Fiorello apre “La Pennicanza” vestito da Sandokan. Nella puntata di oggi Fiorello ha fatto il suo ingresso in scena vestito da Sandokan, e la parodia è partita subito: “Ieri ha fatto il 90%! I vertici Rai sono andati da Salgari a defibrillarlo per far scrivere altre storie! Can Yaman ha perso 10 kg, lavora 16 ore al giorno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Sandokan ovunque!”: Fiorello ironizza sulla mania Rai nella nuova puntata de La Pennicanza