La Porsche si è sbagliata sull' elettrico e rimette il motore a benzina sulla Macan

Porsche torna sui suoi passi e reintroduce motori a benzina e ibridi sulla Macan, dopo aver annunciato una strategia esclusivamente elettrica. La casa tedesca, nota per il suo impegno nell’elettrificazione, ha deciso di rivedere il progetto e prevedere un nuovo SUV compatto con motorizzazioni tradizionali entro il 2028. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti indicazioni, riflettendo le sfide e le evoluzioni del mercato automobilistico di lusso.

Ancora un dietrofront sull'elettrico. La casa tedesca di auto di lusso Porsche ha invertito la sua strategia Ev-only (solo alimentazione elettrica) per la Macan, reintroducendo motori termici e ibridi in un nuovo suv compatto entro il 2028. L'ex ceo Oliver Blume, nei giorni scorsi, ha ammesso. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Porsche Macan Gts, il Suv elettrico da 571 Cv a trazione integrale: prezzi e dati tecnici Leggi anche: Come sarebbe la Macan WRC27 se Porsche volesse La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. #postsponsorizzato Oggi al Thriller Café segnaliamo “Quella sbagliata”, il nuovo romanzo di Layla Maisonnette, terzo volume della collana “Dietro le apparenze“. L’autrice porta sulla pagina la sua duplice natura: l’ordine dei numeri e il caos delle emozioni. Ed - facebook.com facebook L’Epifania tutte le feste porta via… ma non la sicurezza! Nelle auto dotate di LoJack, la protezione è già nella calza E il carbone Resta ai ladri, quando scoprono di aver scelto l’auto sbagliata #LoJack #Epifania #Sicurezza #Protezione #AutoSicura #Lo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.