Porsche Macan Gts il Suv elettrico da 571 Cv a trazione integrale | prezzi e dati tecnici
Porsche amplia la gamma con la nuova Macan Gts, da 571 Cv in overboost e una coppia massima di 955 Nm. L'autonomia può arrivare fino a 586 km e il prezzo di listino parte da 109.530 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Porsche Macan GTS: prestazioni da sportiva con la versatilità di un Suv - La versione elettrica della Porsche Macan fa segnare un nuovo step della categoria in chiave di transizione verso la mobilità elettrica ... Segnala quotidianodelsud.it
Nuova Porsche Macan GTS elettrica, 571 CV per il SUV con l'anima sportiva. Dettagli e prezzo - Nella gamma del SUV elettrico Porsche arriva la versione GTS con doppio motore, trazione integrale e potenza di 571 CV ... Secondo hdmotori.it
Annunciata Porsche Macan GTS Electric: 571 CV e autonomia di oltre 500 km - Sotto la carrozzeria, la Macan GTS Electric adotta la stessa architettura a 800 V delle versioni Turbo, basata sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric) sviluppata con Audi. Lo riporta dmove.it