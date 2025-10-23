Porsche Macan Gts il Suv elettrico da 571 Cv a trazione integrale | prezzi e dati tecnici

Porsche amplia la gamma con la nuova Macan Gts, da 571 Cv in overboost e una coppia massima di 955 Nm. L'autonomia può arrivare fino a 586 km e il prezzo di listino parte da 109.530 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Porsche Macan Gts, il Suv elettrico da 571 Cv a trazione integrale: prezzi e dati tecnici

