Il Comune di Livorno rinforza la pianta organica ecco 30 nuove unità | il piano delle prossime assunzioni
Trenta assunzioni per completare la dotazione organica prevista, che è pari a 1.114 dipendenti. Il Comune di Livorno vara il nuovo piano che, attraverso procedure di mobilità e futuri concorsi, porterà al rinforzo dei vari uffici di palazzo civico. Diciannove di questi 30 posti saranno coperti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
