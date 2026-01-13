La PFM – Premiata Forneria Marconi dal vivo a Bologna
La PFM – Premiata Forneria Marconi torna dal vivo a Bologna per una data del tour Doppia Traccia. Il concerto si terrà il 19 gennaio 2026 al Teatro EuropAuditorium, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare dal vivo i brani più rappresentativi della loro carriera. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica progressiva e di uno dei gruppi più influenti della scena italiana.
Continua il successo del tour Doppia Traccia della PFM, che farà tappa il 19 gennaio 2026 a Bologna, al Teatro EuropAuditorium. PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Mumford & Sons dal vivo a Bologna
Leggi anche: Fenucci: «I dati per scegliere i giocatori? Sono importanti, ma la filosofia del Bologna è osservarli dal vivo»
PFM al Teatro Alfieri: due anime e un solo palco con il nuovo tour "Doppia Traccia" - PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. torinotoday.it
Premiata Forneria Marconi in concerto nei teatri italiani con il tour “DOPPIA TRACCIA” - PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. ticinonotizie.it
Pfm: Premiata Forneria Marconi in concerto - Doppia Traccia Tour 2026 - Premiata Forneria Marconi in concerto, nell'ambito del nuovo tour Doppia Traccia. mentelocale.it
Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.