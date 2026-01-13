La PFM – Premiata Forneria Marconi dal vivo a Bologna

La PFM – Premiata Forneria Marconi torna dal vivo a Bologna per una data del tour Doppia Traccia. Il concerto si terrà il 19 gennaio 2026 al Teatro EuropAuditorium, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare dal vivo i brani più rappresentativi della loro carriera. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica progressiva e di uno dei gruppi più influenti della scena italiana.

Continua il successo del tour Doppia Traccia della PFM, che farà tappa il 19 gennaio 2026 a Bologna, al Teatro EuropAuditorium. PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

