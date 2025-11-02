Mumford & Sons dal vivo a Bologna
Il 19 novembre è la serata dei Mumford & Sons, gruppo musicale indie folk formatosi nel 2007 a Londra, composto da Marcus Mumford (voce, chitarra, batteria), Ben Lovett (voce, tastiere, pianoforte, fisarmonica) Winston Marshall (voce, chitarra, banjo, basso) e Ted Dwane (voce, basso, contrabasso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Guida ragionata a tour e festival del mese. Tra i protagonisti Jamiroquai, Lorde, Katy Perry, Coez, Simply Red, Mumford & Sons, Marylin Manson. E a Roma va in scena il grande jazz - facebook.com Vai su Facebook
Mumford & Sons in concerto Partecipa all'estrazione finale dei biglietti per i live di Bologna e Milano - X Vai su X
Mumford & Sons, tre concerti in Italia per la band britannica: le date del tour - A 10 anni di distanza dalla loro memorabile esibizione all’Arena di Verona, la band porterà nuovamente la sua musica sui palchi ... Scrive tg24.sky.it
Mumford &amp; Sons - Inizio con il pezzo dei Mumford & Sons "The Wolf" che non dovrebbe piacermi invece mi piace perché tentano di fare i National, a me ricordano i . Secondo ilpost.it
Mumford & Sons Are A Surprise Addition To The Stagecoach 2025 Lineup - focused music festival announced that Mumford & Sons will play the Palomino Stage on Friday, April 25 (today! Scrive uproxx.com