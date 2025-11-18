Fenucci | I dati per scegliere i giocatori? Sono importanti ma la filosofia del Bologna è osservarli dal vivo

. Parla l'ad dei felsinei. L'Amministratore Delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha offerto un'interessante panoramica sul presente e futuro del club e del calcio italiano durante il Social Football Summit all'Allianz Stadium di Torino. Italiano: un allenatore vincente. Riguardo all'attuale tecnico, Fenucci ha elogiato: « Italiano è un allenatore vincente a tutti i livelli, aveva gestito bene la Fiorentina con più competizioni. A Bologna viene apprezzato questo tipo di calcio, la sua bravura è stata quella di convincere un gruppo già affermato a sposare le sue idee di gioco ».

