La morte di Nannicini Le testimonianze di chi lo ha conosciuto

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Montevarchi piange la scomparsa di Rolando Nannicini, figura rilevante della vita politica locale e nazionale. Conosciuto per il suo impegno e la sua dedizione alla comunità, Nannicini ha lasciato un segno importante nel Valdarno. Le testimonianze di chi lo ha conosciuto evidenziano il suo ruolo di punto di riferimento e la sua passione per il territorio, che ha sempre sostenuto con costanza e umiltà.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Montevarchi in lutto per Rolando Nannicini, protagonista della vita politica cittadina e valdarnese Montevarchi e il Valdarno salutano con commozione Rolando Nannicini, figura centrale della vita politica locale e nazionale, "montevarchino" verace che ha dedicato gran parte della propria esistenza alla sua terra e alla sua comunità. Molte scelte politiche rilevanti per la città e per il territorio portano la sua impronta, maturate soprattutto nel periodo della doppia consiliatura come sindaco di Montevarchi. Nannicini è morto all'alba di stamani all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia dopo una lunga malattia.

Morte Rolando Nannicini, il cordoglio del presidente Giani - Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rolando Nannicini, spentosi questa mattina all’età di 80 anni dopo una lunga malattia ... msn.com

