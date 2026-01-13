La morte di Nannicini Le testimonianze di chi lo ha conosciuto

Da lanazione.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Montevarchi piange la scomparsa di Rolando Nannicini, figura rilevante della vita politica locale e nazionale. Conosciuto per il suo impegno e la sua dedizione alla comunità, Nannicini ha lasciato un segno importante nel Valdarno. Le testimonianze di chi lo ha conosciuto evidenziano il suo ruolo di punto di riferimento e la sua passione per il territorio, che ha sempre sostenuto con costanza e umiltà.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Montevarchi in lutto per Rolando Nannicini, protagonista della vita politica cittadina e valdarnese Montevarchi e il Valdarno salutano con commozione Rolando Nannicini, figura centrale della vita politica locale e nazionale, “montevarchino” verace che ha dedicato gran parte della propria esistenza alla sua terra e alla sua comunità. Molte scelte politiche rilevanti per la città e per il territorio portano la sua impronta, maturate soprattutto nel periodo della doppia consiliatura come sindaco di Montevarchi. Nannicini è morto all’alba di stamani all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia dopo una lunga malattia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la morte di nannicini le testimonianze di chi lo ha conosciuto

© Lanazione.it - La morte di Nannicini. Le testimonianze di chi lo ha conosciuto

Leggi anche: Eredita il patrimonio del padre mai conosciuto, ma non lo sa – Chi l’ha visto lo rintraccia in tempo: “Sono io il figlio”

Leggi anche: Politica: Simiani (Pd), cordoglio per la morte di Rolando Nannicini

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È morto Rolando Nannicini, protagonista della politica valdarnese, toscana e italiana.

morte nannicini testimonianze haLa morte di Nannicini. Le testimonianze di chi lo ha conosciuto - Arezzo, 13 gennaio 2026 – Montevarchi in lutto per Rolando Nannicini, protagonista della vita politica cittadina e valdarnese Montevarchi e il Valdarno salutano con commozione Rolando Nannicini, figur ... lanazione.it

morte nannicini testimonianze haMorte Rolando Nannicini, il cordoglio del presidente Giani - Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rolando Nannicini, spentosi questa mattina all’età di 80 anni dopo una lunga malattia ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.