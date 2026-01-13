Politica | Simiani Pd cordoglio per la morte di Rolando Nannicini

Simiani del PD esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Rolando Nannicini, riconoscendo l'importanza del suo contributo per il Valdarno e la Toscana. La notizia della sua morte rappresenta un momento di riflessione sul ruolo di figure pubbliche che hanno dedicato il loro impegno al territorio e alla comunità. La comunità locale si unisce nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno significativo nel panorama regionale.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Politica: Simiani (PD), cordoglio per l a morte di Rolando Nannicini "La scomparsa di Rolando Nannicini segna una perdita importante per i l Valdarno e per la Toscana. È stato un amministratore e parlamentare che ha svolto i propri incarichi con serietà ed impegno, mantenendo sempre un forte legame con il territorio. Da sindaco di Montevarchi prima e da deputato poi, ha contribuito in modo concreto alla vita istituzionale locale e nazionale, distinguendosi per competenza e attenzione ai temi economici e sociali": è quanto dichiara il deputato Pd Marco Simiani "Rolando Nannicini è stato un riferimento del centrosinistra toscano, capace di unire il lavoro nelle istituzioni a un rapporto costante con i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

