Papa Leone | Il mondo destabilizzato da ambizioni e decisioni che calpestano la pace
Il Pontefice ad Ankara, prima sua tappa all'estero dall'inizio del pontificato: da qui comincia il viaggio in Turchia e Libano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Papa Leone è arrivato ad Ankara per l'inizio del primo suo viaggio apostolico all'estero dall'inizio del pontificato. Prima tappa al mausoleo di Ataturk per rendere omaggio al 'padre' della Turchia. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accolto Papa Leone XIV presso il palazzo presidenziale di Ankara in occasione della sua visita in Turchia. #ANSA Vai su X
Il Papa: il mondo è destabilizzato da troppe ambizioni - (askanews) – La Turchia, oltre ad essere “legata inscindibilmente alle origini del cristianesimo” oggi richiama “i figli di Abramo e l’umanità intera a una fraternità che r ... Riporta askanews.it
Papa Leone, la missione nel Medio Oriente ferito. Incontro con Erdogan ad Ankara - CITTÀ DEL VATICANO Il Papa americano che sin dall'inizio ha invocato la pace “disarmata e disarmante” mette piede nella regione delle guerre, dei conflitti striscianti ... Scrive msn.com
Per Papa Leone il viaggio più drammatico: il Medioriente è un test anche per lui - E’ il viaggio più drammatico di un pontefice da quando Paolo VI iniziò negli anni Sessanta le visite apostoliche all’estero. Da ilfattoquotidiano.it