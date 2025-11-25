Emanuele Fiano contestato dai ProPal e ora pure dai giovani del Pd
Emanuele Fiano di nuovo nel mirino dei ProPal. Stavolta, però c'è una novità. Ieri sera, a Bergamo, durante un incontro organizzato dall'associazione Italia-Israele dal titolo 'La pace è possibile?', l'ex deputato del Pd è stato contestato anche dai Giovani democratici bergamaschi. Le forze dell'ordine hanno, dunque, dovuto allontanare dalla biblioteca Caversazzi non solo i ProPal, ma anche una decina di giovani del Pd. Il segretario provinciale dei Giovani democratici Lorenzo Lazzaris ha spiegato di avere sul tema una "posizione netta" e di ritenere "parte della comunicazione di sinistra per Israele non trasparente: la sinistra non può dialogare con sionisti moderati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
