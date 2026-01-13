La Casa bianca auspica e anche il Nicaragua libera un po’ di prigionieri

In Nicaragua, in occasione del 19° anniversario dell'ascesa al potere di Daniel Ortega, sono stati liberati circa venti prigionieri politici, che rimangono comunque agli arresti domiciliari. Questo gesto si inserisce in un contesto di tensioni politiche e richieste di dialogo, mentre la Casa Bianca ha espresso speranze di progressi verso una maggiore apertura democratica nel paese.

Anche in Nicaragua sono stati scarcerati una ventina di prigionieri politici (pur relegati agli arresti domiciliari) in coincidenza del 19° anniversario di Daniel Ortega al potere.

