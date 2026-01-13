La Casa bianca auspica e anche il Nicaragua libera un po’ di prigionieri

In Nicaragua, in occasione del 19° anniversario dell'ascesa al potere di Daniel Ortega, sono stati liberati circa venti prigionieri politici, che rimangono comunque agli arresti domiciliari. Questo gesto si inserisce in un contesto di tensioni politiche e richieste di dialogo, mentre la Casa Bianca ha espresso speranze di progressi verso una maggiore apertura democratica nel paese.

