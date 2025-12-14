La Bielorussia libera 123 prigionieri C’è anche Bialiatski vinse il Nobel nel 2022

La Bielorussia ha annunciato la liberazione di 123 prigionieri politici, tra cui figure di rilievo come il Nobel Ales Bialiatski, ex candidati e attivisti dell’opposizione. L’evento rappresenta un segnale di cambiamento nel panorama politico del paese, coinvolgendo anche cittadini stranieri, tra cui un americano.

La Bielorussia libera 123 prigionieri politici. Fra i graziati ci sono il premio Nobel Ales Bialiatski (foto), l’ex candidato Viktor Babariko, l’oppositrice Maria Kolesnikova e cittadini di altri Paesi, fra i quali un americano. L’annuncio arriva dopo la visita a Minsk dell’inviato Usa John Coale, che ha incontrato il presidente Alexander Lukashenko. In cambio, gli Usa hanno accettato di revocare sanzioni sui fertilizzanti bielorussi a base di potassio. Bialiatski, co-vincitore del Nobel per la pace 2022, è un attivista per i diritti umani ed era detenuto da luglio 2021. Kolesnikova invece era stata una delle leader delle proteste contro Lukashenko nel 2020. Quotidiano.net

