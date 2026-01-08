Il Venezuela post-Maduro libera un numero significativo di prigionieri politici Ci sono anche stranieri
Il Venezuela ha annunciato il rilascio di un numero significativo di prigionieri politici, tra cui anche stranieri. La decisione è stata comunicata da Jorge Rodríguez, presidente dell’Assemblea Nazionale e fratello della vicepresidente Delcy Rodríguez. Questa misura rappresenta un passo importante nel contesto politico del paese, che continua a evolversi in un momento di incertezza e dialogo.
A sorpresa, è stato annunciato il rilascio di “un numero significativo” di prigionieri politici in Venezuela da parte del presidente dell’Assemblea Nazionale Jorge Rodríguez, fratello della vicepresidente e presidente facente funzioni Delcy Rodríguez. “Considerate questo gesto, con la sua ampia intenzione di perseguire la pace, come il contributo che tutti dobbiamo dare per garantire che la nostra repubblica continui la sua vita pacifica e la sua ricerca della prosperità”, ha spiegato. Delcy Rodríguez ha ringraziato per la mediazione Lula, Zapatero e il Qatar. Al momento di scrivere non si sanno ancora tutti i nomi, ma si sa che si tratterà di varie centinaia di persone, e che ci saranno anche stranieri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Venezuela rilascerà prigionieri politici: “Fuori anche cittadini stranieri”
Leggi anche: Venezuela rilascerà prigionieri politici: “Fuori anche detenuti stranieri”
Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Le notizie di domenica 4 gennaio sull'attacco in Venezuela; L’attacco Usa in Venezuela paralizza la diplomazia mondiale; Venezuela, la cattura di Maduro vista dalla Cina.
Il Venezuela post-Maduro libera “un numero significativo” di prigionieri politici. Ci sono anche stranieri - Jorge Rodríguez parla di un gesto di distensione con "l'intenzione di perseguire la pace". ilfoglio.it
Il Venezuela come laboratorio del nuovo ordine mondiale: l’analisi di Gigi Riva tra transizione post-Maduro ed equilibri globali in cambiamento - Gigi Riva analizza le conseguenze dell’arresto di Nicolas Maduro e il ruolo degli USA in Venezuela, evidenziando rischi di instabilità interna e una nuova spartizione globale tra superpotenze, con Eur ... tag24.it
A Capodanno scarcerati altri 88 prigionieri politici in Venezuela. Gli italiani Trentini e Pilieri restano in carcere - Tajani fa un passo avanti e ribadisce "il primato del diritto internazionale" in riferimento alle tensioni nei Caraibi ... ilfattoquotidiano.it
Il Venezuela consegnerà agli Stati Uniti tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio nell’ambito di un accordo raggiunto con le nuove autorità del Paese. Ad annunciarlo è stato Donald Trump in un post sul suo social Truth Social, parlando di greggio “di alta qualità” c - facebook.com facebook
Attacco in Venezuela, New York Times e Washington Post sapevano, ma non hanno scritto: agli ordini del governo. @SMaurizi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.