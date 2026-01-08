il venezuela post maduro libera un numero significativo di prigionieri politici ci sono anche stranieri

Il Venezuela ha annunciato il rilascio di un numero significativo di prigionieri politici, tra cui anche stranieri. La decisione è stata comunicata da Jorge Rodríguez, presidente dell’Assemblea Nazionale e fratello della vicepresidente Delcy Rodríguez. Questa misura rappresenta un passo importante nel contesto politico del paese, che continua a evolversi in un momento di incertezza e dialogo.

A sorpresa, è stato annunciato il rilascio di “un numero significativo” di prigionieri politici in Venezuela da parte del presidente dell’Assemblea Nazionale Jorge Rodríguez, fratello della vicepresidente e presidente facente funzioni Delcy Rodríguez. “Considerate questo gesto, con la sua ampia intenzione di perseguire la pace, come il contributo che tutti dobbiamo dare per garantire che la nostra repubblica continui la sua vita pacifica e la sua ricerca della prosperità”, ha spiegato. Delcy Rodríguez ha ringraziato per la mediazione Lula, Zapatero e il Qatar. Al momento di scrivere non si sanno ancora tutti i nomi, ma si sa che si tratterà di varie centinaia di persone, e che ci saranno anche stranieri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

