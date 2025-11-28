Turati-Kuliscioff storia d’amore e libertà il romanzo d’esordio di Pierfrancesco De Robertis

Per il suo romanzo d’esordio Pierfrancesco De Robertis, giornalista aretino, già direttore di «La Nazione» e notista politico anche per questo giornale, ha scelto la storia d’amore tra Anna Kuliscioff e Filippo Turati, due figure fondamentali per il Partito Socialista Italiano, che fondarono insieme nel 1892. Una storia “moderna”, libera e profonda, in quello scorcio finale dell’Ottocento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

