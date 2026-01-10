Lorenzo Lucca, attualmente in uscita dal Napoli, è stato proposto alla Juventus. Dopo il rifiuto delle altre offerte ricevute, il giocatore sembra essere oggetto di interesse da parte dei bianconeri, mentre il Benfica ha manifestato interesse ma non intende investire i 30 milioni richiesti dal Napoli. La situazione del trasferimento rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Lorenzo Lucca è in uscita dal Napoli e pare sia stato proposto alla Juventus, dopo il forte interesse del Benfica, che però non è disposto a investire i 30 milioni che chiede il Napoli. La situazione di mercato di Lucca. Alfredo Pedullà ha dichiarato sul suo canale YouTube: « Lo stesso entourage di Daniel Maldini, Beppe Riso, nei dialoghi con la Juventus ha proposto anche Lorenzo Lucca. Il giocatore non vuole approfondire per ora le tre proposte che ha avuto, vedremo se cambierà idea dopo la partita contro l’Inter. Dovrà prendere una decisione e anche il Napoli dovrà decidere se dare a Conte un esterno o una prima punta ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lucca è stato proposto alla Juventus, per il momento l’attaccante ha rifiutato le altre offerte ricevute

Leggi anche: Sarri può ritrovare quell’ex Juventus: l’ha visto crescere in bianconero e ora è stato proposto alla Lazio. Ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Napoli: Lucca proposto a questa big italiana nelle ultime ore! Aggiornamenti importanti sull’attaccante

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dovbyk Napoli il giocatore è stato offerto ai partenopei La mossa di Manna e la posizione degli azzurri sull’ucraino; Lo scambio Lucca-Dovbyk è un’idea che avanza sulla Roma-Napoli; Lucca Juventus è proprio lui il nuovo nome per l’attacco di Spalletti Le ultime sulla trattativa con il Napoli.

Resta in carcere il cittadino straniero che il 7 gennaio era stato arrestato dalle Volanti della Questura di Lucca per rapina in due negozi di via Fillungo in centro a Lucca. In mattinata c'è stata l'udienza con la quale il Giudice ha convalidato l'arresto e disposto il t - facebook.com facebook

Parla Ordine: “Lucca E’ stato proposto al Milan in prestito ma…” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com