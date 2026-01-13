Juventus Play il palinsesto settimanale del canale bianconero | cosa guardare nei prossimi giorni

Juventus Play presenta il palinsesto settimanale del canale ufficiale bianconero su Rakuten TV. In questa guida, troverai le principali trasmissioni e gli appuntamenti da non perdere nei prossimi giorni, offrendo agli appassionati un quadro chiaro e dettagliato delle attività programmate. Un’occasione per seguire da vicino gli eventi e le iniziative legate alla Juventus, con contenuti aggiornati e di facile consultazione.

su Rakuten TV. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Juventus comunica il palinsesto settimanale della nuova Juventus Play. «Lo abbiamo annunciato da poco, e già fa parlare di sé. È Juventus Play, il nuovo canale televisivo della Juventus. Più precisamente si tratta di un FAST Channel, dove FAST significa “Free Ad-Supported Streaming TV”. Dunque, significa che potete vederlo in modo assolutamente gratuito, senza stipulare alcun abbonamento: per ora, da Rakuten Tv, ma presto allargheremo il numero di piattaforme e Smart Tv su cui vivere h24 il mondo bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Play, il palinsesto settimanale del canale bianconero: cosa guardare nei prossimi giorni Leggi anche: Juventus, in arrivo Juventus Play: il nuovo canale bianconero Leggi anche: Rinnovo Maignan, grossa novità per il Milan: cosa è in programma nei prossimi giorni! La Juventus osserva…I dettagli Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Quali partite puoi guardare su gratuitamente. Juventus Play, il palinsesto settimanale del canale bianconero: cosa guardare nei prossimi giorni su Rakuten TV - Juventus Play, il palinsesto settimanale del canale bianconero: cosa guardare nei prossimi giorni su Rakuten TV Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Juventus comunica il palinsesto settiman ... juventusnews24.com

Nasce Juventus Play, canale tv che porta il mondo bianconero a casa - L’impegno della Juventus nell’innovazione continua con un nuovo ampliamento della propria offerta per i tifosi: Juventus Play, il canale televisivo FAST completamente dedicato all’universo bianconero. primaonline.it

| Alle 16:00 la conferenza stampa di mister Spalletti alla vigilia di #JuveCremonese Seguila LIVE su Juventus Play juve.it/JuventusPlay x.com

Le di Juventus e Roma Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” Diretta alle ore 15:00 su Rai 2 e Sky Sport Uno Streaming su Rai Play e NOW #SupercoppaWomen - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.