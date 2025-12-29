Rinnovo Maignan grossa novità per il Milan | cosa è in programma nei prossimi giorni! La Juventus osserva…I dettagli

Il rinnovo di Maignan con il Milan rappresenta una delle principali novità in vista delle prossime settimane. Nei prossimi giorni, saranno definiti i dettagli dell’accordo, mentre la Juventus tiene sotto osservazione la situazione del portiere. Ecco cosa si sa finora sul futuro di Maignan e le eventuali implicazioni per le strategie delle due società.

Rinnovo Maignan, in programma nei prossimi giorni un contatto! La Juventus osserva.I dettagli sul futuro del portiere rossonero. L’ottima classifica e la solidità difensiva ritrovata non bastano a far dormire sonni tranquilli alla dirigenza del Milan. Dietro le quinte di una stagione fin qui esaltante, si gioca una partita altrettanto cruciale: quella per il futuro di Mike Maignan. Il portiere francese è il pilastro su cui il club vuole costruire i successi del prossimo lustro. A fare il punto della situazione è intervenuto il giornalista Matteo Moretto, che attraverso il suo canale YouTube ha lanciato un’indiscrezione pesante: la macchina per il rinnovo si è messa ufficialmente in moto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

