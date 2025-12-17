La Juventus amplia la sua presenza digitale con Juventus Play, il nuovo canale televisivo FAST dedicato ai tifosi bianconeri. Un servizio gratuito in streaming che offre contenuti esclusivi e aggiornamenti costanti, portando il mondo Juventus direttamente nelle case dei tifosi. Un modo innovativo per vivere ancora più intensamente la passione per i colori bianconeri.

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, in arrivo Juventus Play: il nuovo canale bianconero

Il lancio di Juventus Play La Juventus ha lanciato Juventus Play, il nuovo canale televisivo FAST (Free Ad-Supported Streaming Television, un canale gratuito visibile in streaming) interamente dedicato all’universo bianconero. Da oggi Juventus Play è disponibile in Italia su Rakuten TV e, dal 2026, raggiungerà un numero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

