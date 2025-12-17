Juventus in arrivo Juventus Play | il nuovo canale bianconero
La Juventus amplia la sua presenza digitale con Juventus Play, il nuovo canale televisivo FAST dedicato ai tifosi bianconeri. Un servizio gratuito in streaming che offre contenuti esclusivi e aggiornamenti costanti, portando il mondo Juventus direttamente nelle case dei tifosi. Un modo innovativo per vivere ancora più intensamente la passione per i colori bianconeri.
Il lancio di Juventus Play La Juventus ha lanciato Juventus Play, il nuovo canale televisivo FAST (Free Ad-Supported Streaming Television, un canale gratuito visibile in streaming) interamente dedicato all’universo bianconero. Da oggi Juventus Play è disponibile in Italia su Rakuten TV e, dal 2026, raggiungerà un numero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Tra paletti del Fair Play e necessità di Spalletti: ecco cosa cerca la Juve a gennaio.
