Juventus Joao Mario ai margini | addio possibile già a gennaio

Joao Mario potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio, segnando la fine anticipata della sua esperienza in bianconero. La sua attuale marginalità in rosa alimenta le voci di un possibile addio, che potrebbe concretizzarsi nel prossimo mercato invernale. La situazione del centrocampista portoghese si sta facendo sempre più complessa, con il club pronto a valutare alternative.

L’avventura di Joao Mario alla Juventus rischia di chiudersi prima ancora di entrare davvero nel vivo. Arrivato in estate dal Porto nello scambio con Alberto Costa, l’esterno portoghese non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio reale, né nella prima parte di stagione né dopo il cambio in panchina. Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, il suo nome è tornato a circolare con insistenza. Non per un rilancio, ma per una possibile separazione anticipata. Un impatto mai decollato. Le aspettative erano diverse. Sulla carta, Joao Mario doveva rappresentare l’esterno destro titolare, un profilo capace di garantire spinta e qualità lungo la fascia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

