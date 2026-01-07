Juve Norton-Cuffy nel mirino | prima serve cedere João Mário

La Juventus si sta concentrando sul rafforzamento della fascia destra e valuta l'acquisto di Brooke Norton-Cuffy. Per fare spazio a questo possibile arrivo, la società considera la cessione di João Mário. La situazione è in fase di valutazione e si attendono aggiornamenti sui prossimi sviluppi di mercato.

La Juventus valuta un innesto sulla corsia destra e torna d’attualità il nome di Brooke Norton-Cuffy. L’esterno del Genoa, classe 2004, è un profilo molto apprezzato dal nuovo direttore sportivo Ottolini, che lo conosce bene per averlo già seguito da vicino in Liguria. A Torino l’idea è chiara: tentare l’affondo già a gennaio per rinforzare la fascia della squadra di Luciano Spalletti. Ma i tempi sono compressi e l’operazione è legata a una cessione preliminare. Prima di muoversi, infatti, la Juve deve sbloccare l’uscita di João Mário. Il terzino è sul mercato, ma finora non sono arrivate proposte ritenute adeguate dal club bianconero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.comImmagine generica

