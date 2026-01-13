Juventus-Cremonese | Spalletti dopo il 5-0

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-0 della Juventus contro la Cremonese, nel match della 20ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si è giocata lunedì 12 gennaio all’Allianz Stadium. Di seguito vengono analizzati i principali aspetti della prestazione della squadra e le riflessioni dell’allenatore.

Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa dopo la schiacciante vittoria per 5-0 della Juventus contro la Cremonese nel posticipo della 20ª giornata di Serie A 202526, disputato lunedì 12 gennaio 2026 all’Allianz Stadium. Una prestazione dominante che ha visto i bianconeri dilagare con reti di Bremer, David, Yildiz, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Cremonese: Spalletti dopo il 5-0 Leggi anche: Juventus, le parole di Spalletti dopo la Cremonese Leggi anche: Spalletti, la prima alla Juventus viene promossa dai giornali: «Le prime trasmissioni in codice…». Giudizio preciso dopo il 2-1 alla Cremonese! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Spalletti: 'I due rigori di oggi non c'erano'; Spalletti: Ho visto Inter-Napoli, sono le due squadre top. Contratto? Discorsi chiari con Comolli; Juventus-Cremonese, Spalletti: Nessuno dei due interventi era rigore, siamo stati prestativi; La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Cremonese. Spalletti dopo Juventus-Cremonese: "Dobbiamo crescere per raggiungere Inter e Napoli" - Cremonese: «Dobbiamo crescere per raggiungere Inter e Napoli». it.blastingnews.com

Juventus, Spalletti mette tutti d’accordo dopo la Cremonese: la frase a sorpresa - In seguito alla straordinaria vittoria della Juventus contro la Cremonese, Spalletti ha deciso di mettere tutti d'accordo. newsmondo.it

Spalletti anche psicologo: così fa tornare il sorriso a Koopmeiners dopo la panchina in Juve Cremonese. Cosa è successo - Cosa è successo La Juventus ha dato prova di una superiorità schiacciante contro la Cremonese, c ... juventusnews24.com

JUVENTUS-CREMONESE 5-0: SPALLETTI PUNTA LA VETTA

Il tecnico della Juventus non si accontenta del successo sulla Cremonese e poi si arrabbia parlando dei rigori - facebook.com facebook

Scudetto, la Juve ha il dovere di crederci Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Cremonese #Juventus #Cremonese #Tuttosport x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.