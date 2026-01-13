Dopo la convincente vittoria casalinga per 5-0 contro la Cremonese, Luciano Spalletti ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra. La partita ha dimostrato solidità e determinazione, elementi fondamentali per proseguire nel campionato. Le parole dell’allenatore riflettono un equilibrio tra riconoscimento del lavoro svolto e attenzione alle prossime sfide. Un risultato che rafforza la fiducia in vista delle prossime gare della Juventus.

Luciano Spalletti si è detto soddisfatto della vittoria casalinga per 5-0 contro la Cremonese di Nicola. Le parole del tecnico: Le parole di Spalletti “ Abbiamo dato continuità e siamo stati abbastanza esecutivi in quello che dovevamo fare. Anche se ci sono piccole flessioni che si fa fatica a togliere. Ci L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, le parole di Spalletti dopo la Cremonese

Leggi anche: Juventus, le parole di Spalletti in vista della Cremonese

Leggi anche: Juventus, le parole di Spalletti dopo la vittoria col Cagliari

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Spalletti dopo Sassuolo-Juventus: La squadra ha fatto scudo per David. Quando si veste questa maglia bisogna andare oltre; Spalletti attacca: “Fanno video col cellulare perché hanno un amico che allena altrove. Sappiamo tutto; Juve, Spalletti: David è un rigorista! Dovevate batterlo voi...; Spalletti: David è un rigorista? Secondo me lo dovevate battere voi... Abbiamo fatto un'ottima partita.

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di campionato con la Cremonese. Le sue parole - Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di campionato con la Cremonese. juventusnews24.com