Juventus le parole di Spalletti dopo la Cremonese
Dopo la convincente vittoria casalinga per 5-0 contro la Cremonese, Luciano Spalletti ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra. La partita ha dimostrato solidità e determinazione, elementi fondamentali per proseguire nel campionato. Le parole dell’allenatore riflettono un equilibrio tra riconoscimento del lavoro svolto e attenzione alle prossime sfide. Un risultato che rafforza la fiducia in vista delle prossime gare della Juventus.
Luciano Spalletti si è detto soddisfatto della vittoria casalinga per 5-0 contro la Cremonese di Nicola. Le parole del tecnico: Le parole di Spalletti “ Abbiamo dato continuità e siamo stati abbastanza esecutivi in quello che dovevamo fare. Anche se ci sono piccole flessioni che si fa fatica a togliere. Ci L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Juventus, le parole di Spalletti in vista della Cremonese
Leggi anche: Juventus, le parole di Spalletti dopo la vittoria col Cagliari
Spalletti dopo Sassuolo-Juventus: La squadra ha fatto scudo per David. Quando si veste questa maglia bisogna andare oltre; Spalletti attacca: “Fanno video col cellulare perché hanno un amico che allena altrove. Sappiamo tutto; Juve, Spalletti: David è un rigorista! Dovevate batterlo voi...; Spalletti: David è un rigorista? Secondo me lo dovevate battere voi... Abbiamo fatto un'ottima partita.
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di campionato con la Cremonese. Le sue parole - Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di campionato con la Cremonese. juventusnews24.com
Spalletti fa un passo alla volta ma si prende i complimenti - 0 alla Cremonese: “Siamo cresciuti, ma possiamo alzare ancora l’asticella” Il tecnico bianconero analizza la vittoria, parla di ... tuttojuve.com
Juventus-Cremonese, due rigori: uno revocato agli ospiti dopo On Field Review - Nel corso del match contro la Juventus, alla Cremonese è stato revocato un calcio di rigore dopo On Field Review. sport.sky.it
JUVE CREMONESE, LE PAROLE DI SPALLETTI E LA 20 GIORNATA.
Le parole di Audero al termine di Juventus-Cremonese - facebook.com facebook
#Maldini alla #Juventus Le parole di #Braida x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.