Spalletti la prima alla Juventus viene promossa dai giornali | Le prime trasmissioni in codice… Giudizio preciso dopo il 2-1 alla Cremonese!

Juventusnews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti è stato promosso nei voti dei giornali dopo la sua prima partita sulla panchina della Juventus contro la Cremonese. Ecco i voti. Buona la prima, nel segno del “buon senso”. L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è positivo: i bianconeri battono la Cremonese 2-1, interrompono la crisi e ritrovano i tre punti. Per La Gazzetta dello Sport la prima del nuovo tecnico è da 6.5, un voto che premia la normalità e il pragmatismo. PAGELLE CREMONESE JUVE: I VOTI AI PROTAGONISTI “Nessuna magia, ma buon senso”. L’analisi del quotidiano sportivo è lucida: “ Nessuna magia ma buon senso “. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

