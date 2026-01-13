La Juventus ha conquistato una netta vittoria contro la Cremonese, terminata 5-0, consolidando il risultato dell’andata. Con reti di Bremer, David, Yildiz, un autogol di Terracciano e McKennie, i bianconeri hanno dominato la partita, dimostrando solidità e sicurezza. La squadra di Spalletti ha mostrato un ottimo approccio, portando a casa i tre punti senza particolari difficoltà.

Dopo la vittoria nella partita d’andata, la Juventus sconfigge la Cremonese anche al ritorno. Tutto troppo facile per Spalletti e i suoi ragazzi, che annientano la squadra di Davide Nicola, oggi esploso per preteste, con un sonoro 5-0. La partita non è mai stata in discussione, con la Juventus che ha dominato in lungo e in largo il campo. Gli ospiti commettono tanti errori e dunque patiscono le offensive bianconere. Il primo tempo infatti è un monologo da parte della Vecchia Signora, che ha trovato non solo gli equilibri tattici, ma anche mentali. I bianconeri hanno trovato la quadra soprattutto dal punto di vista della mentalità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus-Cremonese 5-0, tutto troppo facile: Bremer, David, Yildiz, un autogol di Terracciano e McKennie regalano i tre punti a Spalletti

