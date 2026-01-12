Autogol Terracciano o gol McKennie? La decisione della Lega dopo il 4-0 di Juve Cremonese – FOTO

Dopo il risultato di 4-0 tra Juventus e Cremonese, si apre il dibattito sulla decisione della Lega riguardo al gol di McKennie o all'autogol di Terracciano. La questione riguarda la corretta attribuzione della rete, che potrebbe influire sul risultato finale e sulle classifiche di stagione. Ecco i dettagli e le conseguenze della decisione ufficiale in merito.

Autogol Terracciano o gol McKennie? La decisione della Lega dopo il 4-0 di Juve Cremonese. Grande assistenza di Miretti. Il secondo tempo dell’Allianz Stadium si apre esattamente come si era chiuso il primo: con una Juventus famelica e una Cremonese incapace di arginare le folate offensive degli uomini di Spalletti. Al minuto 47, i bianconeri hanno calato il poker grazie a un’azione che ha premiato la visione di gioco di Fabio Miretti e l’inserimento costante di Weston McKennie. Il filtrante di Miretti e il rimpallo decisivo. L’azione nasce da un’ispirazione geniale di Miretti: il giovane trequartista, sempre più al centro del progetto tattico, ha pescato un corridoio millimetrico per servire McKennie in profondità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus-Cremonese LIVE.

