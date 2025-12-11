Juventus-Pafos 2-0 Mckennie e David regalano a Spalletti la seconda vittoria in Champions League | play-off sempre più vicini

La Juventus supera il Pafos 2-0 grazie ai gol di Mckennie e David, conquistando la seconda vittoria consecutiva in Champions League. La partita, arbitrata da Gil Marzano, avvicina i bianconeri alla qualificazione ai play-off, consolidando il momento positivo della squadra di Spalletti nel massimo torneo continentale.

Fischia tre volte Gil Marzano. La Juventus batte il Pafos 2-0 e conquista la sua seconda vittoria di fila in Champions League. Dopo un primo tempo difficile, complice anche una ottima organizzazione della squadra cipriota, con anche qualche ottima individualità e tanti giocatori di esperienza, nel secondo tempo la Juventus corregge gli errori e riesce a portare a casa la partita e ad avvicinarsi sempre più ai play-off. La sintesi della partita. La Juventus gioca una partita a due facce, complice anche un Pafos che non è venuto a fare la vittima sacrificale e che invece ha dimostrato competitività e il fatto che può competere alla pari con i top club europei.