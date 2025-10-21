After The Hunt | gli abiti di Julia Roberts nascondono segreti Proprio come il suo personaggio

Segreti, bugie, potere: After The Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino, è al cinema. Il film con Julia Roberts e Ayo Edebiri, famosa per il ruolo di Sydney in The Bear. Come anticipato dalla stessa protagonista, il film «farà discutere» per come tratta il tema attualissimo delle violenze sessuali, degli abusi psicologici e dell’incapacità degli adulti di comprendere la nuova sensibilità della GenZ, e viceversa. Il film, ambientato nella facoltà di filosofia dell’università di Yale, è un thriller psicologico dall’estetica curata nei minimi dettagli: si intrecciano le versioni di Maggie, studentessa brillante, Hank, docente accusato di violenza, e Alma, misteriosa professoressa interpretata da Julia Roberts. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - After The Hunt: gli abiti di Julia Roberts nascondono segreti. Proprio come il suo personaggio

