Julia Roberts | Non voglio film innocui Il cinema deve far discutere non compiacere

Credo che oggi le persone si confrontino troppo poco dibattendo di argomenti su cui non sono d’accordo. E questo avviene anche nel cinema: i film non stimolano più discussioni. Per questo sono felice di aver preso parte a questo progetto. Non so se questa storia è controversa, come è stata definita dalla critica, ma sarei felice se uscendo dalla proiezione le persone iniziassero a parlare in modo appassionato dei temi in gioco». Julia Roberts, 57 anni, l’ex fidanzatina d’America passata dall’exploit di Pretty Woman a successi come Notting Hill e Mangia, prega, ama e poi a film impegnati come I segreti di Osage County o Erin Brockovich, che le ha fruttato un premio Oscar, descrive così il suo nuovo After the Hunt – Dopo la caccia, che è già stato ribattezzato il dramma dell’era post #MeToo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Julia Roberts: “Non voglio film innocui. Il cinema deve far discutere, non compiacere”

