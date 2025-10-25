Vingegaard | Voglio cimentarmi nelle Classiche e aggiungere un secondo Grande Giro

Roma, 25 ottobre 2025 - Per molti, i programmi stagionali di Tadej Pogacar e del suo acerrimo rivale Jonas Vingegaard si influenzano l'un l'altro: a smentire questa tesi ci ha pensato il danese, che si è aperto sui propri obiettivi futuri, alcuni dei quali anche piuttosto inediti. Le dichiarazioni di Vingegaard. L'occasione buona per far aprire il corridore della Visma-Lease a Bike l'ha fornita la rivista WielerRevue, testimone della voglia del vincitore della Vuelta 2025 di allargare i propri orizzonti. "Mi piacerebbe davvero ottenere buoni risultati nelle Classiche, ma non ho ancora capito come muovermi in quel tipo di gare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vingegaard: "Voglio cimentarmi nelle Classiche e aggiungere un secondo Grande Giro"

Approfondisci con queste news

L'esperienza di Alison Jackson per la St Michel - Preference Home - Auber93 del futuro: «Voglio puntare ancora alla Roubaix» https://www.tuttobiciweb.it/article/1761209018 - facebook.com Vai su Facebook

Giro d'Italia, Vingegaard: "Vorrei provarci il prossimo anno" - X Vai su X

Vingegaard: "Voglio cimentarmi nelle Classiche e aggiungere un secondo Grande Giro" - Il danese vuole alzare l'asticella e farlo a prescindere dal programma di Pogacar: "Non mi faccio condizionare dal suo calendario di gare" ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Vingegaard: 'Vincere i tre grandi giri è un sogno, potremmo dire che proveremo nel 2026' - Il danese ha spiegato che, nonostante il flop degli Europei, nel 2026 potrebbe puntare ai Mondiali di ciclismo a Montreal. Da it.blastingnews.com

Vingegaard dopo il ritiro agli Europei: 'Posso davvero competere in questo tipo di corse' - Il ritorno di Jonas Vingegaard con un grande appuntamento di una corsa in linea si è rivelato un flop totale. Secondo it.blastingnews.com