Jonas Vingegaard vicinissimo al Giro d’Italia 2026 | accordo nell’aria scossone tra i favoriti

Jonas Vingegaard si avvicina al Giro d’Italia 2026, con segnali di un possibile accordo. Il ciclista danese ha espresso pubblicamente il suo interesse per questa prestigiosa competizione, dichiarando di considerarla una delle gare più importanti. La sua eventuale partecipazione potrebbe influenzare gli equilibri tra i favoriti, rendendo il prossimo Giro un evento da seguire con attenzione.

Jonas Vingegaard ha dichiarato a Marca il suo affetto per il Giro d’Italia: “ Se potessi vincere solo un’altra gara, allora sceglierei il Giro d’Italia “. Il fuoriclasse danese, capace di trionfare al Tour de France in due occasioni e fresco di sigillo alla Vuelta di Spagna, ha lasciato intendere che potrebbe andare all’attacco della maglia rosa nel 2026. Secondo quanto riporta la testata spagnola, infatti, l’alfiere del Team Visma Lease a Bike avrebbe raggiunto un accordo con gli organizzatori della corsa di tre settimane nel Bel Paese e dunque dovrebbe essere al via il prossimo 8 maggio. Condizionali d’obbligo, visto che manca ancora l’ufficialità e la decisione definitiva verrà comunicata soltanto nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonas Vingegaard vicinissimo al Giro d’Italia 2026: accordo nell’aria, scossone tra i favoriti Leggi anche: Vingegaard sul 2026: "Sogno il Tour de France. Ma penso anche al Giro d'Italia" Leggi anche: Del Toro e Ayuso al Tour de France 2026, Almeida capitano UAE al Giro d’Italia: resta solo Vingegaard “indeciso” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Jonas Vingegaard vicinissimo al Giro d’Italia 2026: accordo nell’aria, scossone tra i favoriti - Jonas Vingegaard ha dichiarato a Marca il suo affetto per il Giro d'Italia: "Se potessi vincere solo un'altra gara, allora sceglierei il Giro d'Italia". oasport.it

Tutti i Big al Tour: chi ci sarà al Giro? - I migliori corridori saranno tutti al Tour de France 2026: Vingegaard potrebbe tentare l'accoppiata Giro- bikeitalia.it

Jonas Vingegaard nel 2025 ha solo un grande obiettivo e non è il Giro d’Italia: “Voglio il terzo Tour” - Jonas Vingegaard ha detto no al Giro d’Italia nemmeno dopo 24 ore dalla presentazione dell’edizione 2025: “Ho un unico obiettivo, vincere il Tour per la terza volta e arrivarci nella miglior forma ... fanpage.it

#Ciclismo, per #Jonas #Vingegaard un 2025 alla grande, ma lui è insoddisfatto tuttobiciweb - facebook.com facebook

Danimarca Mads Pedersen batte Jonas Vingegaard per il premio di corridore dellanno: x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.