Jasmine Paolini | Felice di essere qui La torcia olimpica? Un sogno e un privilegio
Jasmine Paolini ha espresso la propria soddisfazione di essere presente in occasione di un evento importante, definendo la torcia olimpica un sogno e un privilegio. Dopo la partita contro Elena Rybakina, conclusa con un punteggio di 6-4, 6-2 a favore della kazaka, le due atlete hanno condiviso alcuni momenti di relax sulla Rod Laver Arena, sottolineando il valore di questa esperienza nel contesto sportivo internazionale.
A fine esibizione con la kazaka Elena Rybakina (6-4 6-2 a favore di quest’ultima il risultato), Jasmine Paolini e la sua avversaria si sono concesse qualche minuto in più sulla Rod Laver Arena. Il tutto in virtù del fatto che Andrea Petkovic, tedesca ex top ten con un’immensa popolarità nel circuito anche per la sua personalità molto spiccata, le ha intervistate al centro del campo. Queste le parole di Jasmine: “ Tenti qualcosa di diverso in allenamento. Oggi è stata una bella opportunità, grazie a tutti voi per essere venuti, è stata un’atmosfera magnifica. Sono felice di aver diviso il campo con Elena. 🔗 Leggi su Oasport.it
