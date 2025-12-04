Milano Cortina 2026 Paolini | Portare la Fiamma Olimpica per me è stato un privilegio

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Portare la torcia è stato un onore, mi sono sentita fortunata perché è un privilegio. Quando è finita la corsa c'e stata un po di emozione, questa è stata una giornata incredibile che mi porterò sempre dietro. Per un atleta portare la torcia olimpica è un sogno" così Jasmine Paolini, portatrice della Fiamma Olimpica, dopo la consegna al Presidente Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano Cortina 2026, Paolini: "Portare la Fiamma Olimpica per me è stato un privilegio"

Altri contenuti sullo stesso argomento

askanews. . Milano-Cortina, Fiamma Olimpica a Roma accompagnata da Paolini e Malagò - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi invernali, la fiamma olimpica di Milano-Cortina è atterrata a Roma ift.tt/TqbslyY Vai su X

Milano-Cortina 2026, Jasmine Paolini in Italia con la fiamma olimpica: l’emozione della campionessa azzurra - La tennista azzurra è scesa dall'aereo che ha portato la fiamma da Atene a Roma, assieme al presidente della Fondazione Milano- Lo riporta sportal.it

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica al Quirinale - Dalla capitale della Grecia, patria delle Olimpiadi e culla della democrazia, alla Città Eterna e Caput mundi. Riporta ilmattino.it

Milano-Cortina, la fiamma olimpica è arrivata al Quirinale: Paolini la consegna a Mattarella - Cortina 2026 é atterrata a Fiumicino dopo il volo partito da Atene, dove è stata consegnata alla delegazione italiana. Si legge su msn.com

Mattarella accoglie la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale la Fiamma Olimpica dei Giochi Milano- Da libero.it

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica è arrivata al Quirinale: le foto - Cortina è atterrata a Roma, all’aeroporto di Fiumicino ed è poi arrivata al Quirinale, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo ilfattoquotidiano.it

Milano Cortina: Mattarella accoglie al Quirinale la fiamma - Ha raggiunto il Quirinale la fiamma olimpica che "illuminerà" i Giochi di Milano Cortina. Come scrive ansa.it