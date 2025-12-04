Milano Cortina 2026 Paolini | Portare la Fiamma Olimpica per me è stato un privilegio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "Portare la torcia è stato un onore, mi sono sentita fortunata perché è un privilegio. Quando è finita la corsa c'e stata un po di emozione, questa è stata una giornata incredibile che mi porterò sempre dietro. Per un atleta portare la torcia olimpica è un sogno" così Jasmine Paolini, portatrice della Fiamma Olimpica, dopo la consegna al Presidente Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

