Mercato Inter non solo Mlacic | Jakirovic è l’ultima idea dalla Croazia! Il piano di Ausilio
Il mercato dell’Inter si amplia con l’interesse per Jakirovic, giovane attaccante croato. Oltre a Mlacic, il club nerazzurro valuta anche il profilo del 2007 dell’Hajduk e osserva con attenzione il talento del 2008 della Dinamo Zagabria. La strategia di Ausilio mira a rafforzare il settore offensivo con giovani promesse provenienti dalla Croazia, confermando un rapporto sempre più stretto tra il mercato milanese e il calcio croato.
Mercato Inter, non solo Mlacic: Jakirovic è l’ultima idea dalla Croazia! Il piano: offerta per il 2007 dell’Hajduk e occhi sul 2008 della Dinamo Zagabria L’asse di mercato tra Milano e la Croazia diventa sempre più caldo e strategico per i piani societari. L’Inter ha deciso di puntare con decisione sui migliori prospetti del calcio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
