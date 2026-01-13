Mercato Inter non solo Mlacic | Jakirovic è l’ultima idea dalla Croazia! Il piano di Ausilio

Il mercato dell’Inter si amplia con l’interesse per Jakirovic, giovane attaccante croato. Oltre a Mlacic, il club nerazzurro valuta anche il profilo del 2007 dell’Hajduk e osserva con attenzione il talento del 2008 della Dinamo Zagabria. La strategia di Ausilio mira a rafforzare il settore offensivo con giovani promesse provenienti dalla Croazia, confermando un rapporto sempre più stretto tra il mercato milanese e il calcio croato.

