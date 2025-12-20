Mercato Inter caccia ai talenti del futuro | nel mirino Sakar classe 2008 in scadenza con il Lipsia
Mercato Inter, focus sui giovani: Sakar è il nuovo obiettivo per il futuro, il Lipsia rischia di perderlo. I dettagli L’Inter continua a guardare con attenzione al mercato dei giovani talenti internazionali, proseguendo una strategia ormai consolidata. L’ultima pista arriva dalla Germania: secondo Sky Sport DE, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Faik Sakar, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter, scouting sul futuro: occhi su Sakar, talento classe 2008 in uscita dal Lipsia
Leggi anche: Il mercato dei giovani talenti in Gran Bretagna è un far west, con la Brexit è caccia ai 14enni (Telegraph)
Top 11 italiani 15a giornata: Scamacca super, Bastoni e Barella trascinano l'Inter; Juventus: Alla Scoperta dei Nuovi Talenti per il Calciomercato di Gennaio; Calciomercato Lazio, occhi su un talento di Bundesliga: piace anche ad altre due italiane; Napoli su Norton-Cuffy | concorrenza Inter e Premier League.
Sky Sport DE – Inter, nel mirino un altro giovane talento: occhi sul tedesco Sakar - I nerazzurri starebbero seguendo con grande interesse questo trequartista classe 2008, in scadenza di contratto con il Lipsia ... msn.com
Inter a caccia di talenti: contatti approfonditi per il croato Mlacic dell’Hajduk Spalato - L'Inter va a caccia di nuovi talenti in vista di un inevitabile rinnovamento della rosa dell'anno prossimo, e non solo: secondo informazioni riportate dal portale croato Germanijak, Branimir Mlacic, ... tuttomercatoweb.com
Mercato Inter, il Verona apre su quei due calciatori: le dichiarazioni del presidente Zanzi sono chiare! - Mercato Inter, il Verona ha preso una decisione: apertura su quei due giocatori: le parole del presidente Zanzi non lasciano dubbi Il mercato dell’Inter continua a intrecciarsi con quello del Verona, ... calcionews24.com
Le parole del Presidente dell'Inter sul mercato - facebook.com facebook
#Marotta: "L'Inter data per finita da critici troppo esasperati. Il mercato Parleremo con #Ausilio e #Baccin però..." x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.